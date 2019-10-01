شاهد.. هاني شاكر يحيي ذكرى وفاة محمد الدرة على طريقته الخاصة

أحيا المطرب هانى شاكر، الذكرى التاسعة عشر على استشهاد الطفل الفلسطينى محمد الدرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". الشهير "فيسبوك". نشر أمير الغناء العربي أغنية "على باب القدس" وعلق عليها قائلًا :"النهارده ذكرى استشهاد محمد الدرة ربنا يرحمه وعاشت القدس". محمد الدرة ربنا يرحمه وعاشت القدس". ويذكر أن كليب "على باب القدس" طرحت بعد استشهاد محمد الدرة والأغنية كلمات منصور الشادي، ألحان الراحل حسن أبو السعود، الكليب إخراج محسن أحمد.

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