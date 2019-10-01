فن ومشاهير

الجمعة.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا بالعاشر من رمضان

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يلتقي المطرب تامر عاشور جمهوره من خلال حفل غنائي كبير يحييه بنادي الرواد في العاشر من رمضان، وذلك يوم الجمعة المُقبل، الموافق 4 أكتوبر، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين، وهي "120 و 220" جنيهًا.
ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل باقة من اشهر أغانيه التي تشعل جمهوره بالحماس، منها "في بالي، انت اخترت، بقيت كبير، قولوله سماح، أيام، هاجي علي نفسي، وغيرها".
يذكر أن المطرب تامر عاشور، احتفل بخطوبته

على ملكة جمال الكون دارين حلمي، أول سبتمبر الماضي، وأثار ذلك جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا خاصة أن خبر الإرتباط جاء بعد فترة قصيرة من طرح أحدث البوماته "أيام" الذي احتوى على عدد كبير من الأغاني الحزينة المليئة بكلمات الفراق، ما جعل ارتباطه أمرًا صادمًا لهم.
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