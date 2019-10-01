الجمعة.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا بالعاشر من رمضان

يلتقي المطرب تامر عاشور جمهوره من خلال حفل غنائي كبير يحييه بنادي الرواد في العاشر من رمضان، وذلك يوم الجمعة المُقبل، الموافق 4 أكتوبر، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين، وهي "120 و 220" جنيهًا.
ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل باقة من اشهر أغانيه التي تشعل جمهوره بالحماس، منها "في بالي، انت اخترت، بقيت كبير، قولوله سماح، أيام، هاجي علي نفسي، وغيرها".
يذكر أن المطرب تامر عاشور، احتفل بخطوبته
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