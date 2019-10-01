اللص والكلاب بصالون السينما الوثائقية في الهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الخميس 3 أكتوبر، صالون السينما الوثائقية بعنوان "الرواية والسينما المصرية - نجيب محفوظ رائدا" . الوثائقية بعنوان "الرواية والسينما المصرية - نجيب محفوظ رائدا" . ويعرض الصالون فيلم "اللص والكلاب" للأديب العالمي "نجيب محفوظ" ، بطولة " شكري سرحان"،"شادية"، إخراج "كمال الشيخ"، ويعقب الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش .

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