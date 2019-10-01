إيناس عبد الدايم : مسرح الجنوب حقق نجاحاً كبيراً

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حقق نجاحاً كبيراً، وأصبح له تأثير ملحوظ على أرض الواقع خاصة بعد إتجاهه لتقديم العروض المسرحية في القرى والنجوع ، وإهتمامة بالورش التدريبية وتطويرها، لصقل مواهب الشباب وكذلك إهتمام المهرجان بالتراث والموروثات الشعبية والمحافظة عليه من خلال تسجيله وتوثيقه سواء كانالتراث المصري أو الأجنبي.
ومن جانبه قال اللواء حسن خلاف، رئيس شرف المهرجان، أن د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة هي أحد أهم أسباب نجاح المهرجان برعايتها، ودعمها المطلق، وإهتمامها الكبير بفعالياته ؛مضيفاً أن وزيرة الثقافة أبدت إعجابها بخطة تطوير المهرجان في دورته الخامسةوالتي تقام خلال شهر إبريل المقبل.
وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس إتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان : أن وزيرة الثقافة كانت تتابع يومياً ما يحدث في المهرجان، وتزيل أى عائق قد يواجه إدارة المهرجان حتى حقق المهرجان هذا النجاح الكبير بفضل دعمها، وإهتمامها بشباب الأقاليم، ونشر الثقافة، والإهتمام بتنمية مواهبهم الفنية والثقافية.
جاء هذا خلال تكريم إدارة المهرجان للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إعترافا بدورها الكبير والرائع في دعم المهرجان.
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