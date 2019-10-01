الليلة.. انطلاق فعاليات منتدى كفافيس الدولى الخامس عشر بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، الليلة، منتدى كفافيس الدولي الخامس عشر، الذي تنظمه مؤسسة الثقافة اليونانية، بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ووزارتي الثقافة في مصر واليونان، والمركز الثقافي اليوناني، وذلك علي خشبة المسرح الصغير،في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يقُام بمكتبة الاسكندرية يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و 3 أكتوبر.
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى عدد من مشاهير الأدب في مصر واليونان، بالإضافة إلى أبرز الباحثينالدوليين مثل "بروس روبنز" أستاذ الإنسانيات بمؤسسة أولد دومينيون بجامعة كولومبيا، "ماريا بولتسي" أستاذ الأدب بجامعة ليدن، "مارينا لاسكاريديس" رئيس قسم اليونانية الحديثة بجامعة أمستردام، و "دعاء سلامة" أستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن بجامعة عمان بالأردن.
وفي ختام فعاليات المنتدى يحيى الفنان كوستاس غانوتيس حفل غنائي، يقدم فيه أشعار كفافيس ممزوجة بموسيقي العود للعازف هايج يازديجان.
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