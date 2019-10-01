فيديو.. مزيكا تطرح حذرتك للنجم هشام عباس من ألبوم عامل ضجة

طرحت اليوم شركتا "مزيكا وعالم الفن" للنجم هشام عباس أغنيته الجديدة "حذرتك" - Music Video - على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية. وأغنية "حذرتك" هي إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذى سيطرح فى الأسواق قريبا، Advertisements ويضم مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما. ويضم مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما. يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح أغنية "شارى بالغالى" وهى أيضا إحدى أغنيات ألبوم "عامل ضجة" وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها. أيضا إحدى أغنيات ألبوم "عامل ضجة" وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها. ومن ناحية أخرى يعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.

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