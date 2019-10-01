ابن غادل عادل عن إطلالتها في مهرجان الجونة : ” ايه اللي حصل يا ماما ؟ “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - نشر عبد الله مجدي الهواري نجل الفنانة المصرية ” غادل عادل ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لوالدته تتضمن إطلالتين لغادة عادل .

فظهرت غادة في الصورة نصف بإطلالة لها في وقت سابق منذ عدة سنوات وهي ترتدي فستانا باللون الوردي مقفول وبأكمام طويلة .. والنصف الثاني من الصورة تضمن صورة من إطلالة غادة عادل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وهي مرتدية فستان أسود مكشوف والتي أثارت حولها الكثير من الجدل .

وعلق عبد الله على الصورة وكتب قائلا : ” إيه اللي حصل يا ماما ” .

لترد عليه بوجوه ضاحكة أيضا وكتبت :” ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء صغيرين ” .. فعلق عبدالله عليها مجددا وقال :” الزمن غدار يا ماما ” .

وفسر بعض المتابعون منشور عبد الله الهواري لوالدته بإنه انتقاد غير مباشر للتغيير الجذري في طريقة لباسها .

فيما جاءت بعض تعليقات المتابعين بإنها كلما تقدمت في العمر ازدادت جمالا .

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وتعرضت غادة عادل مؤخرا لكثر من الانتقادات عندما ظهرت مرتدية فستان أزرق مفتوح من الصدر في العرض الخاص لفيلم ” نورا تحلم ” ضمن فعاليات مهرجان الجونة .. إلا أن غادة تجاهلت كل الهجوم الذي تعرضت له .

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