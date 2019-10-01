للمرة الثانية .. وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله بالمدرسة في السعودية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - كشفت صحيفة ” سبق ” السعودية عن وفاة طالب إثر مشاجرة وقعت مع زميله عند الساعة العاشرة من صباح اليوم داخل المدرسة في مدينة جدة .

وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي بلاغا في الساعة العاشرة والربع صباحا من مشرف أمن مستشفى الجامعة يفيد بوصول طفل في حالة إغماء يبلغ من العمر ١٣ سنة من مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة في حي المنتزهات .

وأثناء الكشف عليه في المستشفى اتضح أنه متوفى .

وبحسب إفادة مدير المدرسة فإن الطفل المتوفى كان في شجار داخل الفصل مع أحد زملائه وسقط على الأرض وتسبب له السقوط بنزيف داخلي في الرأس .

وينتظر أن تصدر إدارة تعليم جدة بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات القادمة .