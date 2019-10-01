تراند اليوم : سيب صحبتك فورا .. تعالي أتفرج علي حبيب أديل الجديد و أتحصر

قالت صحيفة “ذا مترو” البريطانية إن النجمة العالمية أديل تربطها علاقة عاطفية بمغني الراب الشهير Skepta، وسط تكتم كبير من المغنية على تلك العلاقة.

وأضافت “ذا مترو” في تقرير لها أن أصدقاء مشتركون بين أديل وSkepta يشجعان على استكمال تلك العلاقة والوصول لمحطات هامة فيها، لافتة إلى أن أديل تقضي أوقات طويلة مع حبيبها الجديد.

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وتأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.