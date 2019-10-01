تراند اليوم : عبد الوهاب يقدم أغنية “أسألك الرحيل” لنجاة الصغيرة و يودع الدنيا بعدها !

مع التفتيش في مذكرات الفنانة الراحلة نجاة الصغيرة وجدنا فصل كامل يتحدث عن علاقتها بالملحن و المطرب محمد عبد الوهاب و ما لفت النظر ان الراحل عبد الوهاب اعجب بقصيدة اسالك الرحيل وقدمها للفنانة نجاة لتغنيها لتكتشف بعد ايام نباء و فاة موسيقار الاجيال وتسائلت هل كانت القصيدة تعكس الحالة التي عليها عبد الوهاب ام لا .

واليكم نص مذكراتها :

كنا في معية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز رحمه الله نتناول طعام الغذاء في مطعم “لوكوك” أي مطعم الديك بالفرنسية

كانت الجلسة ممتعة للغاية وتسامرنا وضحكنا وتبادلنا أحاديث شتي وترك لنا سموه الفرصة كاملة للحديث كل عن ذكرياته حقا فلقد كان سموه عطوفا مضيافا رفيقا بالجميع وكان يجلس إلي جواره الموسيقار الراحل العظيم موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب وكان يرتدي كوفيه أنيقة حمراء اللون خوفا من إصابته بالبرد مع أن الجو كان مكيفا ودافئا وكان الملاحظ أنه يغطي أنفه بهذه الكوفية الأنيقة وعند تناول الغذاء كان يبعدها عن أنفه وفمه،

وكان يجلس علي الجانب الأيمن لسموه الممثل اللبناني العزيز الراحل محمد سلمان وكان لظرفه وظرافته ونكاته فك التحفظ لوجود سمو الأمير

وكان مجلسي أمام سمو الأمير وبجانبي الراحل العزيز الإذاعي العظيم الأستاذ جلال معوض والذى كان يمهد لخطب الزعيم الراحل الرئيس جمال عبد الناصر وكذلك الراحلة العظيمة السيدة أم كلثوم كوكب الشرق في أوج تألقها

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أذكر وأتذكر هؤلاء فقط لأنها كانت جلسة مقتصرة حيث كانت رغبة سموه أن تكون هكذا المهم أنه كانت هناك إشارة من سمو الأمير للأستاذ جلال معوض بشئ ما والذى مال علي أذني وهمس لي وأسر لي بأن أسأل الأستاذ محمد عبد الوهاب عن آخر مؤلفاته بل وآخر أغانيه

بالفعل سألت الموسيقار فتمهل وبانت وظهرت علي أساريره علامات الترقب والسكون والسكوت وكانت هذه عادته قبل أن ينطق بأي كلمة قد تحسب عليه ، كان محافظا بالفطرة ثم نظر إلي سمو الأمير وكأنه كان يعرف أن هذه كانت رغبة الأمير في سماع رأيه ثم تبسم وضحك ضحكة خفيفة وقال لي بالفعل عند أغنية وقد لحنتها فعلا وأطلقت عليها “أسألك الرحيل” وستغنيها المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة عند وصولي للقاهرة وكنت وهي نتبادل الغناء سويا من هنا من باريس ، فصفقنا جميعا طالبين منه الغناء فنظر الأستاذ إلي سمو الأمير الذى رحب جدا وابتسم طالبا من الأستاذ أن يبدأ في الغناء وطالبا منا الهدوء والمتابعة وجلسنا وهدأنا وكأن علي رؤوسنا الطير وانطلق الأستاذ إلي الكلام بعد أن مهد له الأستاذ جلال معوض بديباجته المشهورة : أيها الأخوة المواطنون ها قد انفتح الستار عن الأستاذ الموسيقار موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب عن أغنيته الرائعة أسألك الرحيل”

قال الأستاذ أرجوكم وبعد أذن سمو الأمير أن تتكتموا أمر هذه الأغنية أو حتي أي كلمة عنها، لأنها حتي الآن في طي الكتمان وأنها أعز أغنية عندي ولها وضع خاص في قلبي ” وانطلق يغني وكنا نستمع له بمنتهي الحب والتقدير وننظر إلي سمو الأمير أخونا الأكبر ووالدنا الذى كنا نكن له كل الاحترام والمحبة وبعد أن فرغ الأستاذ محمد عبد الوهاب من الأغنية كنت أو كنا لست أدري نتساءل بين أنفسنا عن اهتمام الأستاذ بهذه الأغنية وفحواها بل ومحتواها وكذلك معناها ” أسألك الرحيل” وفي هذا الوقت بالذات ، وهل كان الأستاذ يعني شيئا بمعني “الرحيل” حقا نظرنا لبعضنا البعض وترقرقت الدموع في أعيننا ونظرنا إلي الأمير فوجدنا هذه الدموع أيضا مترقرقة في أعين الأمير وكان لهذا معني خاص لعدم

لبه شخصيا من الموسيقار أن يغني الأغنية ولكنه أوعز للأستاذ جلال أن يدفعني أنا بسؤال الموسيقار وكان هذا مثار تفكير عميق للموسيقار قبل أن يفكر في الغناء “أسألك الرحيل”

وبعد الأغنية انطلقنا جميعا في التصفيق الحاد حتي انتبه إلينا رواد المطعم من فرنسيين ولبنانيين وانطلقوا للاقتراب منا ومشاركتنا فرحنا ولكن هيهات فقد أبي الأستاذ محمد عبد الوهاب ان يغني مرة أخري والشئ الغريب الذى لاحظناه عند عودتنا إلي الفندق “انتركونتننتال باريس” أنه لم يحضر للتسامر معنا هذه الليلة واعتذرت حرمه السيدة نهله القدسي لغيابه

حقا فلقد كنا نتوجس بشئ ما قد يحدث للموسيقار وأنه تنبأ برحيله فغني هذه الأغنية

لم يدم انتظارنا طويلا ففي نفس العام انتقل الأستاذ إلي بارئه رحمه الله رحمة واسعة