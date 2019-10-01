كريم عبد العزيز داخل استوديو بمدينة الإنتاج الإعلامى لهذا السبب

يصور النجم كريم عبد العزيز مشاهده فى فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" اليوم الثلاثاء داخل استوديو بمدينة الإنتاج الإعلامى لتسجيل حلقة فى برنامجه الذى يقدمه خلال أحداث فيلمه، حيث يجسد دورمقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى.

ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته غادة عادل وهى الزوجة الأولى، التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطار كوميدى إجتماعى.

يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الازرق 2" الذي تخطت ابراداته 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، اياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز .

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