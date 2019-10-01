شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للقهوة..فنجان البن فى السينما تفكير و حب وجنس وأشياء أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مناسبة اليوم العالمى للقهوة شهدت الأعمال الفنية فى السينما المصرية عدد من المشاهد التى اعتمدت جسدت معني المشروب لعشاقه ومحبيه ومشاهد أخري بها تلميحات وايحاءات بعد شربها ونذكر عدد منها :

فيلم "أنف وثلاث عيون" الذى شارك فى بطولته الفنان محمود ياسين وجمع بينه مشهد وبين الفنانة ميرفت أمين بعد شرب القهوة تحول بعدها إلى قبلات منهما الآخر .

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هناك مشهد أيضا على لسان الفنان الراحل عزت أبو عوف، حينما قال فى أحد مشاهد فيلم "عمر وسلوى" لنجله خلال العمل الفنان تامر حسنى "سكرى وفاشل وبتاع نسوان وسكت.. لكن توصل بيك الجرأة أنك تعزم واحدة على كوفى.. ده اللى مش هسمحلك بيه أبدًا" .





ويوجد أحد المشاهد أيضا من فيلم "وش اجرام"، للنجم محمد هنيدى، والتى تم ترجمتها بشكل كوميدى، حيث قال فى أحد المشاهد أثناء شربه للقهوة ضاحكا "محدش شاف بوقي يا جدعان.. أصله كان عايز يشرب قهوة"



