شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم تامر حسنى "الفلوس" لموسم إجازة نصف العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى تأجيل طرحه فى دور العرض السينمائية إلى موسم إجازة نصف العام الدراسى المقبل، وذلك بعدما كان مرشح للعرض غداً الأربعاء الموافق 2 أكتوبر حيث أطلقت الشركة المنتجة عمليات الدعاية الشهر الماضى بطرح الأفيش الرسمى على السوشيال ميديا وأيضاً فى دور العرض التى تستعد لاستقبال الفيلم.

فيلم "الفلوس" كان يحمل اسم "كل سنة وأنت طيب" طوال فترة التصويروتم تغييره مع طرح البرومو الأول، بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.



الفلوس

وكان آخر أعمال تامر حسنى فى السينما فيلم "البدلة" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل، وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين.

وفى سياق متصل يحيى تامر حسنى حفل تخرج طلاب كلية آداب جامعة الاسكندرية والذى كان مقرر إحياءه أول أمس الأحد وتم تأجيله، ومن المقررأن يغنى تامر العديد من أغانيه الشهيرة الحديثه والقديمة.