شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ستان لي ترفع دعوى قضائية لاستعادة ملكيته الفكرية من شركة POW والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت ابنة ستان لي التي تدعى "جيه سي" دعوى قضائية لاستعادة حقوق الملكية الفكرية من شركة POW الذي كان قدمها والدها قبل موته في 12 نوفمبر من العام الماضى.

وتم رفع دعوى قضائية من جيه سي، في كاليفورنيا، منذ عقدين على إتمام صفقات والدها، وفقًا لما ذكرته صحيفة هوليوود ريبورتر، فـ قبل وفاة ستان لي، كان قد رفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد POW، حيث علق ستان لى أن الشركة استغلت الحالة الصحية لـ له وقاموا بتزوير توقيعه، أو إجباره على التوقيع، ليأخذوا حقوق الملكية الفكرية لكتاباته.

وتم إسقاط الدعوى فيما بعد بواسطة "لى" الذى أوضح في بيان أن الأمر كان مربكا للجميع، بمن فيهم أنا والمتابعين، لكنني سعيد الآن بأن أكون محاطًا بأولئك الذين يريدون الأفضل بالنسبة لي، كما أننى مسرور للتخلص من الدعوى، والعودة إلى العمل مع أصدقائي وزملائي في POW!، وأطلق من بعدها النسخة الثانية من الشخصيات والقصص".

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ستان لى وابنته

وتعود دعوى جيه سي إلى التسعينيات عندما طرد ستان لي من مارفل، وفي ذلك الوقت ، أخذ "لي" حقوقه وأنشأ شركة تحمل الاسم نفسه، ومن بعدها قام لي ومارفل بالتعاون من جديد.

وبالتالي تلعب ديزني ومارفل حاليا دورا صغيرا في هذه الدعوى، رغم أنه من المحتمل أن يتم سحبها، ولذلك رفعت جيه سي شكوى ضد POW للحصول على حقوق الملكية الفكرية لوالدها.

توفي ستان لي، مؤلف كتب Spider-Man وعدة شخصيات Avengers، في نوفمبر الماضي عندما كان عمره 95 عامًا، حسبما نشر موقع " complex ".