نادية الجندي في إطلالة رياضية من الجيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 02:43 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من داخل صالة الجيم . وظهرت نادية الجندي في الصور وهي برفقة صديقاتها و ترتدي ملابس رياضية باللون الأسود . وكتبت في تعليقها على الصورة : ” صباح الرياضة والنشاط ” . Advertisements وتفاعل المتابعين على الصورة وانهالت التعليقات التي أشادت بحفاظها على رشاقتها وجمالها مثل : ” ماشاء الله عليكي رشاقة وأناقة ” و ” صباح الجمال يا ملكة ” و ” الامبراطورة الغندورة ظهرت وطول عمرك رشيقة وانيقة ورقيقة ” و ” بنت العشرين ” و ” نادية بتقولكم السن مجرد رقم فقط ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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