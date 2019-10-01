شاهد : وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 02:43 مساءً - نشرت وكالة ” سرايا ” المحلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مقطع فيديو لوفاة المؤذن ” محمد سعيد يوسف جعار أبو نضال ” داخل أحد المساجد . والذي يعمل كخادم ومؤذن بمسجد ” صبحي أمين ” بمحافظة إربد وقد توفى يوم الأحد الماضي وقت صلاة الظهر . ويظهر في مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة داخل المسجد لحظة دخول المؤذن للمسجد .. وأثناء سيره سقط على الأرض قبل أن يهرع عددا من المصلين نحوه لكنه كان قد فارق الحياة .

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