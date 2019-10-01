افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون بحضور نجوم الفن والثقافة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
افتتح وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، أكاديمية فاروق حسني للثقافة والفنون، بالزمالك، مساء الأحد 29 سبتمبر.
حفل الافتتاح شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة والشخصيات العامة، منهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانات يسرا، ولبلبة وإلهام شاهين، وإيناس الدغيدي، والإعلامي مفيد فوزي.
فاروق حسنى أكد في كلمته في الحفل، أن مؤسسته الجديدة يقدمها لخدمة المجتمع وليست لأعماله وسيرته فقط، كما أعلن عن إطلاق جائزته السنوية في الفنون للشباب، والتي تسلم جوائز دورتها الأولى في عام ٢٠٢٠، على أن تكون قيمة الجائزة ٥٠ ألف جنيه.
وأضاف أن المؤسسة تهتم بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها، كما تعمل على خلق مجال جذاب للشباب ودعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.
وكانت المؤسسة قد حصلت على التصديق الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعي، في العاشر من شهر يونيو الماضي، تمهيدًا لبدء نشاطها الثقافي والفني.
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