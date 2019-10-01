رجاء الجداوي تعود للماضي بصور من شبابها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية رجاء الجداوي ألبوم ذكرياتها، وشاركت جمهورها في صور لها من الماضي.

رجاء ظهرت في الصور في مرحلة الشباب، وعلقت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «ذكرياتي مشوار طويل الحمد لله».

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها الذي تغزل في جمالها، كما تلقت عبارات الغزل من نجوم الشباب ومنهم مي كساب، درة، إنجي المقدم، روجينا، إيمان العاصي، وغيرهم.

رجاء ظهرت مؤخرا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت من خلال فستان فضي لامع، وأعطت درسا في الأناقة لكل نجوم الجيل الحالي.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، بشرى، إيمان العاصي، نجلاء بدر، ياسمين رئيس، شريف منير، إنجي المقدم، بسمة، دينا الشربيني، وغيرها.

الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني الفائت، رغم أنها اعتادت الوجود في كل موسم، حيث شاركت الفنانة في الموسم قبل الماضي في مسلسل «ريح المدام» مع مي عمر وأحمد فهمي.