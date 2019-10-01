حلا شيحة ضيفة شرف «بخط الإيد»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد النجمة المصرية حلا شيحة، للمشاركة فى مسلسل “بخط الإيد” للنجم أحمد رزق، كضيفة شرف فى الحلقة الأولى من العمل الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.
ومن جانبها، تواصل شركة سنيرجى الجهة المنتجة ابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة استعداداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة حتى يعرض فى الموسم الشتوى، والعمل من تأليف هالة الزغندى.
وكانت حلا شيحة، قد عادت إلى التمثيل هذا العام بعد اعتزال دام 12 عاماً حيث قدمت مسلسل “زلزال” مع النجم محمد رمضان والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وإنتاج شركة سينرجى.
بينما يعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته “إزاى الصحة” عام 2017 وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، طارق الإبياري، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة” مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.
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