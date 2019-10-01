محمد هنيدي يثير الجدل بصورته إعلامي إسرائيلي.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد الفنان المصري محمد هنيدي، على عتاب أحد متابعيه بعد ان نشر صورة له مع مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان، تم التقاطها خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.
محمد هنيدي، قال في رده عليه: “أنا ماعرفش مين أصلًا ده، أنا اتصورت مع الأف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصرو مهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك”.
الفنان محمد هنيدي حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مجمل أعماله في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، وقام بتسليمها له الفنان أحمد السقا.
كان الفنان أحمد السقا، قد أعد مفاجأة لهنيدي، خلال المهرجان حتى يقوم بتسليمه جائزة تكريمه بنفسه الأمر الذي جعله يقوم بحبس نفسه لمدة ٤٨ ساعة في غرفته حتى لا يشاهده هنيدي.
وكشف الفنان محمد هنيدي، أنه كان يعلم بوجود السقا هو وكل نجوم الجونة ولكنه تظاهر بعدم معرفته حتى لا تفسد مفاجأة السقا له.
من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدي للسفر إلى السعودية لعرض مسرحية “3 أيام في الساحل”، ومن المقرر أن يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد “كينج سايز” بعد عودته من السعودية.
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