كاردي بي تظهر بإطلالة غريبة في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مغنية الراب والنجمة الأمريكية الشهيرة كاردي بي، مفتونة بالإطلالات الغريبة وغير المفهومة سواء على السجادة الحمراء أو على خشبة المسرح أو حتى في المطارات.

وخلال تواجد النجمة العالمية بالعاصمة الفرنسية لحضور أسبوع باريس للموضة، صدمت كاردي بي السياح عندما ذهبت لالتقاط الصور أمام المعلم السياحي الشهير برج إيفل، وذلك بسبب إطلالتها شديدة الغرابة التي ارتدتها.

وارتدت النجمة كاردي بي إطلالة غير مألوفة غطت بها جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها، تألّفت من جاكيت ضخم تطابق مع التنورة والحذاء وغطاء الرأس والوجه التي ارتدتها، فلم يظهر أي شئ من جسد كاردي بي وبدت كالتمثال وليست آدمية.

والجدير بالذكر أن ملابس كاردي بي، تنوعت بين الأخضر والأزرق والبنفسجي بإطلالة جاءت مطبعة بالزهور، وأضافت القليل من البذخ إليها بالأزرار الماسية للجاكيت والستراس الذي غطى طرفي حزامها وياقتها.