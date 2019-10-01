روبي روز تجرى جراحة خطيرة لتفادي الإصابة بالشلل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اجرت الممثلة والنجمة الأسترالية روبي روز، عملية جراحية طارئة بعد إصابتها بجروح خطيرة تركتها في خطر التعرض للإصابة بالشلل، على حد قول الممثلة والموديل على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، بالإضافة إلى أنها نشرت فيديو لحالتها.

ووثقت نجمة مسلسل “Orange is the Black Black” تجربتها من خلال فيديو نشرته على حسابها أثناء إجراءها الجراحة.

العارضة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، علقت على الفيديو قائلة : إلى أي شخص يسأل لماذا سمحت لهم بتصوير العملية الجراحية، ألا تشاهدوا حلقة تشريح جرايس حيث تركوا منشفة في مريض، كما أننى أردت أن أرى ما يحدث عندما تبدأ العملية الجراحية.

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قالت روز إنها سقطت على ظهرها منذ شهرين، مما سبب لها الشعور بالألم، وكانت إصابتها اقتربت من قطع الحبل الشوكي، والتي تركتها في “ألم مزمن”، بالإضافة إلى أنها لم تكن قادرة على الشعور بذراعيها.

وبحسب مجلة بيبول، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها روز لعملية جراحية خطيرة، فـفي يناير الماضي، كشفت روز أنها كانت مقيدة بالجلوس على الكرسى المتحرك، بعد أن خضعت لعملية جراحية تتعلق بقضايا العمود الفقري.

والجدير بالذكر أنه تم اختيار “روز” للعب دور “Batwoman” في سلسلة CW التي ستعرض لأول مرة في 6 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “cnn”.