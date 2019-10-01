شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية إليسا تكشف عن تراجعها حول قرار الاعتزال والان مع التفاصيل

أشارت الفنانة اللبنانية إليسا إلى تراجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته أخيرًا بإعلانها أن ألبومها الجديد سيكون الأخير لها في عالم الغناء.

ويبدو ان ذلك كان واضحا بعد توجهها لزيارة المملكة العربية السعودية والاجتماع بمسؤولي شركة ”روتانا“.

وغرت المطر اللبنانية حسابها الشخصي على ”تويتر“ للتعليق على نتائج زيارتها للسعودية، قائلة: ”شكرًا لصاحب السمو الوليد بن طلال والسيد سالم الهندي لترحيبكما الحار وكرم الضيافة والدعم المستمر“.

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وأضافت الفنانة اللبنانية: ”لقد كان من دواعي سروري إجراء مقابلة معكما كما هي الحال دائمًا للتخطيط والتنسيق“.

ويبدو أن إليسا أرادت نفي الأنباء التي ترددت عن توتر العلاقة بينها وبين شركة روتانا؛ ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال، كما أن حديثها عن وجود تنسيق وتخطيط بينهما يشير إلى إمكانية تراجعها عن الاعتزال.

وما يرجح صدق هذه التلميحات، ما قاله سالم الهندي في لقاء تلفزيوني سابق إذ صرَّح: ”العقد مع إليسا يضم 3 إلبومات وإن شاء الله يكون بيننا عقد رابع وخامس، وإليسا ابنة روتانا وكلانا لا يستطيع الاستغناء عن الآخر“.