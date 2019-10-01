يسرا لـ "العين الإخبارية": عمرو دياب جزء كبير من مشوار حياتي

تعتبر الفنانة الكبيرة يسرا، نموذجا لمبدعة مغامرة تنضح بحب الفن والسينما والحياة، جمعت في داخلها رقة المشاعر ومسحة حزن وانكسار حولتها مع الأيام لعطاء وغفران وتسامح لتصبح إكسيرا من البلسم الشافي لجراح كل من يقترب منها.



إنها سيفين محمد حافظ نسيم.. الشهيرة بـ"يسرا".. كتلة من عطاء برج الحوت، وإبداعه، وسفيرة النوايا الحسنة والرئيس الشرفي للقاهرة السينمائي، ومستشار مهرجان الجونة السينمائي، كما أنها رئيس وعضو العشرات من لجان التحكيم المحلية والدولية، ولديها سجل حافل من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح وحتى الغناء جعلها امرأة من زمن الحب والإبداع.

يسرا تحدثت لـ"العين الإخبارية" عن وفاة والدتها، ورحلة الحج الأخيرة وكذلك عن مهرجاني القاهرة والجونة وعلاقتها مع عمرو دياب وجديدها في هذا الحوار:

• ماذا كانت والدتك تعني لك؟

أمي كانت صندوق أسراري ومرساي الذي أعود إليه كلما غبت لأشعر بالأمن والطمأنينة والسلام، وكانت تقف في ظهري وتساندني بمنتهى القوة تنصحني وتكفكف دمعي وتشجعني بكلمات رقيقة وحماس أسطوري، باختصار هي كل شيء في حياتي.





• ذهبت بعد وفاة والدتك لأداء الحج.. بم دعوتِ؟

شعرت وأنا في الحج أنها كانت برفقتي، كان كل شيء ميسرا بسببها، وشاهدت علامات كثيرة أكدت لي أنها راضية عني وتدعو لي وهو ما أسعدني كثيرا، ودعوت لها بدوري بالرحمة والجنة.

• البعض استغرب ظهورك بالنقاب بصحبة إلهام شاهين وهالة سرحان

لاعلاقة لي بمن يعلقون هنا أو هناك فهؤلاء لا يعنون لي شيئاً، ولا أريد تضييع وقتي في تحليل شخصيات لا تفهم في الأصول.





• العدل جروب قاسم مشترك في ١٠مسلسلات لك. هل هناك مشروعات جديدة معهم؟

كانت هناك مشروعات لكن كل شيء متوقف في الوقت الحالي، وهناك حاليا مشروع سينمائي ولكن مع المنتج أحمد السبكي بعنوان "صاحب المقام" إخراج ماندو العدل بمشاركة آسر ياسين وأمينة خليل.

• ما رأيك في حال الدراما والسينما اليوم؟

السينما بخير وتحقق إيرادات كبيرة اليوم كما في "الفيل الأزرق، والممر وأولاد رزق" وغيرها من الأفلام، وهو أمر جيد، لكن الدراما التلفزيونية ليست كذلك، والجميع يشكو خصوصا أنها كانت في الموسم الماضي دون المستوى أقل من أي عام سابق والأمر يحتاج لإعادة نظر فيما يخص المسلسلات عموما.

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• ما الشخصية أو الدور الذي تتمنين تقديمه؟

أي دور يمكن أن يكون جديدا أو يضيف لي سوف أقدمه فورا.

• كيف تصفين امرأة برج الحوت التي تنتمين له في جملة؟

المنتمون لهذا البرج صبورون وطيبون جدا، وهم أيضا أذكياء يستشعرون جيدا ما يحدث حولهم، المشكلة أنهم يمنحون فرصا كثيرة لمن يخطئون في حقهم لكن عندما يغضبون فلا مجال للتراجع، وامرأة برج الحوت تقدم كل ما تستطيع لمساعدة الآخرين.

• هل أسعدك غناء عمرو دياب لبرج الحوت؟

أكيد أسعدني خصوصا أن عمرو دياب "عشرة عمر" وزميل وصديق لزمن طويل، وهو من المواهب التي يفتخر بها أي مصري، كما أنه مهتم بعمله بجدية ولديه جماهيرية عريضة على مستوى العالم وليس مصر أو الوطن العربي فقط، وعمرو دياب جزء مهم جدا وكبير من مشوار حياتي.





• ما مصير مشروع تقديمك لبرنامج تلفزيوني؟

الفكرة قائمة لكن ظروف الإنتاج لم تسمح حتى الآن.

• ماذا عن الغناء؟

أنا لم أخرج بعد من أحزاني على أمي، ومزاجي ليس معتدلا لفكرة الغناء في الوقت الحالي.





• ما مصير فيلم "أهل العيب"؟

أنا تركت هذا المشروع منذ فترة ولا أعرف عنه شيئا.

• دعمك لمهرجان الجونة هل له علاقة بفقدان القاهرة السينمائي بريقه؟

على الإطلاق، فمهرجان القاهرة مهم جدا بالنسبة لي ولكل الفنانين، كما أن مهرجان الجونة يدعم "القاهرة السينمائي" منذ سنوات طويلة من خلال نجيب وسميح ساويرس، والقاهرة مهرجان موجود على الخريطة ولم أتخل عنه قط، وقد كنت رئيسا شرفيا له قبل عامين ولم ولن أتأخر عنه في أي دعم.

• ما أحلام يسرا على الصعيد الشخصي؟

أحلامي مؤجلة هذه الفترة، بل ومتوقفة تماما.