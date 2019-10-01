موسم رابع من "سترينجر ثينجز" على "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "نتفليكس" بدء التحضير لموسم رابع من مسلسل "سترينجر ثينجز"، الذي يعدّ أنجح المسلسلات الأصلية من إنتاج منصة البثّ التدفقي هذه.

وكشفت المجموعة أيضا عن إبرام عقد لسنوات متعددة مع الشقيقين دافر مؤلّفي "سترينجر ثينجز"، بشأن مشاريع مسلسلات وأفلام.







وسرعان ما لقي هذا العمل الذي يستعيد الأجواء السائدة في الثمانينيات نجاحا باهرا فور إطلاقه سنه 2016.

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شاهد نحو 40.7 مليون متفرّج الموسم الثالث منه، الذي طرح على المنصة في مطلع يوليو/تموز، خلال الأيام الأربعة الأولى من عرضه، وهو مجموع قياسي بالنسبة إلى "نتفليكس".

وتكثّف "نتفليكس" إنتاجاتها الأصلية استعدادا لمنافسة 4 منصات بارزة للبثّ التدفقي تنطلق في أقلّ من سنة، هي: "ديزني" و"أبل" و"وورنر ميديا" و"إن بي سي يونيفرسال".

ولا تنشر المجموعة أرقاما عن كلفة إنتاجاتها، لكن كلّ حلقة من الموسم الثالث لـ"سترينجر ثينجز" كلّفت بين 6 و8 ملايين دولار، وفق وسائل إعلام متخصصة في هذا الشأن.