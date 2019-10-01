بالصور- جاستن بيبر وهايلي بالدوين يتزوجان من جديد بحضور النجوم

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Oct 01, 2019
تزوج المغني الكندي الشهير جاستن بيبر للمرة الثانية من عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين، يوم أمس الاثنين، في 30 سبتمبر، بحضور عائلتي العروسين وبعض الاصدقاء والمشاهير وذلك في جنوب كاليفورنيا.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” ان “بيبر” و”بالدوين” جددا عهد الزواج خلال مراسم دينية بحضور الأقارب، بالاضافة الى 154 مدعواً من بينهم مجموعة من المشاهير وهم آد شيران، كيندال وكايلي جينر، ترافيس سكوت، آشير وجيدان سميث
كما قام جاستن بيبر بنشر صورتين من حفل الزفاف عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، وكتب: “هذه عروستي”.
وكان جاستن بيبر وخطيبته عارضة الأزياء هايلي بالدوين قد تزوجا في نيويورك يوم الخميس 13 ايلول الفائت بعد اسابيع على اعلان خطوبتهم خلال رحلة إلى جزر البهاما..
نذكر ان بيبر وبالدوين يتواعدان منذ عام2016 ولكنهما انفصلا عدة مرات ثم ظهرا مع بعضهما مطلع عام 2018 مما أدى إلى تكهنات من المعجبين بأنهما عادا لبعضهما.
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