خاص- يارا تكشف أسرار الشيف بوراك

بعدما حلّ الشيف الشهير بوراك، ضيفاً عزيزاً، في منزل النجمة اللبنانية يارا وذلك على هامش الزيارة الخاصة التي يقوم بها الى لبنان.

وفي دردشة سريعة مع يارا للوقوف عند رأيها حول حلول صديقها الشيف بوراك ضيفاً مكرماً في منزلها، كشفت نجمة “شو بدّو” الى انهما تطرّقا خلال الجلسة الطويلة التي جمعتهما الى كل شيء عن عمله وعائلته وكيف بدأ عمله في المطبخ بالاضافة الى الحديث عن المأكولات.

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كذلك كشف بوراك لـ يارا الى انه لا زال يتابع دراسته وامامه سنة لينتهي منها.

يارا عبّرت عن سعادتها بهذا اللقاء وأكّدت أن بوراك يتمتع بذكاء كبير على الرغم من صغر سنه، بالاضافة الى انه “شاطر” ونشيط جداً ويدير حساباته بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشير ان يارا سبق وزارت مطعم الشيف بوراك في مدينة اسطنبول، تركيا أواخر عام 2018، حيث قامت بتذوق أشهى وأطيب المأكولات التي يقوم بتحضيرها، وقد نشأت بينهما صداقة مميزة.