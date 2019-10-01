ورد الخال بديلة نادين الراسي أمام عباس النوري.. وتستعدّ لدور مع خالد القيش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما انتشرت مؤخرًا العديد من الأخبار حول مشاركة الفنانة اللبنانية نادين الراسي في مسلسل "يا مالكًا قلبي" أمام الفنان السوري عباس النوري في مسلسل ينضمّ إلى فئة الـ 10 حلقات، كشفت بعض المواقع أنّ شركة "غولدن لاين " للإنتاج قد اتفقت مؤخرًا مع الفنانة ورد الخال لتجسيد شخصية دارين زوجة الدكتور غسان "عباس النوري" في العمل، وهو الدور الذي كان من المقرّر أنْ تجسّده الراسي، دون توضيح سبب انسحاب الأخيرة، وأضافت هذه المواقع أنّه تمّ استبدال اسم المسلسل من "يا مالكًا قلبي" إلى "دارين".

ويبدو أنّ الفنانة اللبنانية ورد الخال تعيش حالة من النشاط الفنيّ، إذْ من المقرّر أنْ تشارك في مسلسل سوري لبناني سيحمل اسم "عشيق أمي" إلى جانب الفنان السوري خالد القيش، والذي استطاع أنْ يثبت نفسه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية العميد عصام شاهين في مسلسل "دقيقة صمت" إلى جانب الفنان عابد فهد، حيث تألّق القيش بتقديم شخصيته بطريقة لفتت الأنظار إليه وجعلته من نجوم الصّف الأوّل، ويبدو أنّ هذا الأمر سيجعله من نجوم سوريا المطلوبين في الدراما العربيّة.

وتدور أحداث المسلسل حول أم مُضحيّة ومتفانية مع أبنائها، تعيش بشكل مفاجيء قصّة حبّ مميّزة وناضجة، تُدخلها ببعض المشاكل مع أبنائها.