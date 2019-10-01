لجين عمران تعلنُ مهنتها البعيدة عن الإعلام.. ما الذي تفعلهُ منذ 10 سنوات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران، ضجّةً بين متابعيها على إنستغرام، بعد إعلانها عن مهنتها التي تمتهنها منذ 10 سنوات ماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول تركها مجال الإعلام من عدمه.

وتعمل لجين في مجال الاستثمار العقاري؛ إذْ كشفت عبر حسابها في إنستغرام عن صورةٍ جمعتها بأحد الناشطين في هذا المجال، وهي توقع على عقود تعاون بينهما، مؤكدة من خلال التعليق الذي أرفقته بأن مهنة الاستثمار العقاري تمرض ولا تموت واصفةً إياها بـ"الابن البار".

وجاء في تعليق لجين عمران، على الصورة قائلةً: "إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل، أنا الحمد لله بدأت في عام 2009 وبقناعةٍ واضحة".

وأضافت الإعلامية السعودية: "مقتنعة جداً بأنَّ العقار هو الابن البار وبأنّه أفضل استثمار لأنّه ممكن يمرض لكن لا يموت، والبنوك اليوم تقدم تمويل رائع والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات".

وتفاعل المتابعون للإعلامية السعودية مع منشورها، فالبعض تمنى لها التوفيق في مجال عملها، فيما تساءل آخرون عن تركها مجال الإعلام وكان ردّها أنَّ عملها الاستثماري لا يمنع استمرارها في مجال الإعلام.

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وأوضحت لجين عمران، في أحد ردودها على متابع لها نبهها إلى حديث البعض عن ثروتها أو من أين لها هذا، فقالت إنَّ هؤلاء ليس لديهم سوى الكلام عن حياة غيرهم فقط بدلاً من الاستثمار في العمل المفيد، موضحةً أنّها تفضل التخطيط بهدوء والعمل والإنجاز لتحقيق النجاح، وأنّها لا تُشغل بالها في القيل والقال فوقتها أثمن من كلامهم.

يُذكر أنَّ لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها برنامج "صباح الخير يا عرب".