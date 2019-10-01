جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان للمرّة الثانية بزفافهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليلة أمس الاثنين، احتفل المُغنّي الكندي العالمي جاستين بيبر، 25 عامًا، وزوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين، 22 عامًا، بحفلِ زفافهما الثّاني، وذلك بعدما أقاما حفلًا خاصًا في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وحضر الزّفاف الثاني 154 ضيفًا من عائلة العروسين وأصدقائهما المُقرّبين من لائحة المشاهير أمثال كيندال، وكايلي جينر، وإد شيران، وترافيس سكوت، وجايدن سميث، وأَشَر.

وفي ساعات الصّباح الباكر من يوم الثّلاثاء، وبالتّحديد في تمام الساعة الخامسة صباحًا، نَشَرَ جاستين بيبر الصّور الأولى لزفافه مع زوجته هايلي، فاختار نشر لقطتين بالأبيض والأسود من كُشك التّصوير الذي وضعه في مكان عقد قِرانه، والذي بدأ في كاتدرائية سومرست وانتهى في منتجع Montage Palmetto Bluff في ولاية جنوب كارولينا.

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وكشف جاستين في اللقطة الأولى عن حس الدّعابة لديه ولدى هايلي التي أخرجت لسانها أمام وميض الكاميرا في حين ظهرا وهُما يُقبّلان بعضهما قُبلةً رومانسية في اللقطة الثانية.

ومن خِلال الصّور أيضًا، يُمكن مُلاحظة إطلالة العروس بالدوين والتي ارتدت فُستانًا بياقة دائرية وعاري الأكتاف، أمّا العريس جاستين فقد ارتدى قميصًا لونه أبيض مع ببيون أسود.