بدور البراهيم: راحمتكم أنا.. ماذا سيحدت لكم إذا خلعت الحجاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم حالة من البلبلة بين متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن جمالها، فوُجّهت لها الاتهامات بالغرور والكبرياء.

وقالت البراهيم إن الفتيات في السعودية يرتدين العبادة عندما يخرجن من منزلهنّ، وفي داخل البيت يلبسن الأزياء القصيرة، نافية ما تم تداوله بين المتابعين أنها قد خلعت الحجاب، مؤكدة أنها إشاعات من قبل البعض.

وأوضحت أنها عندما خرجت وضعت وصلة شعر "إكستنشن"، ولم تظهر بشعرها الحقيقي، وعندما صورت شكلها أيضًا كانت بوصلة الشعر، ويبدو أن البعض اعتقد أنها خلعت الحجاب.

ووجهت الفاشينيستا السعودية رسالة إلى متابعيها في الفيديو ووضعت يدها على حجابها بأنها حاليًا تبهرهم بجمالها، متسائلة عما قد يصبح عليه الحال عندما تخلع الحجاب، قائلة:" هذا حريمتكم، ميتين تبون تشوفوني بدون حجاب، الحين كذا أنا ومسكرة الدنيا، شلون لو أقط الحجاب والفستان، شو يصير، راحمتكم ترا أنا".

وتعرضت بدور البراهيم فور نشرها الفيديو لموجة من الانتقادات، مؤكدين بأنها فاشينيستا مغرورة، ولا ترتدي الحجاب بالطريقة الصحيحة، فيما انتقد آخرون رغبتها في خلعه، وأن ما صرحت به هو تمهيد لذلك وفق قولهم.

بعد ذلك؛ نشرت خبيرة التجميل السعودية مقطع فيديو وهي توجّه النصائح لمتابعيها فيما يتعلّق بالعناية بالبشرة، قائلة: "سبب جمال بشرتي.. راضية ربي ووالديني، أشرب الماء كثيرًا، وأتناول الأطعمة الصحية".

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وطالبت بدور البراهيم من جمهورها بالاحتذاء بالأجانب عند الحكم على مظهر المرأة بحسب عمرها، وقالت: ما حدا يقول انت كبيرة أو عجوز للبنت عندما تصل عمر الثلاثين، فالعجز هو أن تعجزي عن القيام بأي عمل".

يذكر أن البراهيم كانت ردت في لقاء تلفزيوني على متابع طلب الزواج منها بالقول إن مهرها يصل إلى مليون ريال، فأحدثت ضجة وقتها بين المتابعين.