أحلام.. هل هي ملكة إثارة الجدل؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تثير الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بتصرفاتها دائمًا، فكل حركة أو ردة فعل منها تعدُّ خبرًا دسمًا للصحافة.
مؤخرًا، برز اسم أحلام بقوة خاصة بعد خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري، التي ردت عليها بشكل علني على إنستغرام.
وربما كانت أحلام حديث الصحافة أيضًا، بعد تباهيها بمجوهراتها وممتلكاتها على الملأ، كما أنها أثارت البلبلة عدة مرات بحديثها عن زملائها النجوم بطريقة ما.
ومن أبرز خلافات أحلام، نذكر خلافها مع النجم اللبناني راغب علامة، الذي شكّل ظاهرةً تابعها الكثيرون.
فلماذا تصر أحلام على إثارة الجدل دائمًا على الرغم من نجاحها الملحوظ في المجال الفني؟
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