ابن غادة عادل يعلّق على فستانها المكشوف.. وهي تردُّ: ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة المصرية غادة عادل على ابنها عبدالله مجدي الهواري بعدما نشر الأخير صورتين لوالدته، ليُظهر المقارنات حول الفساتين التي كانت ترتديها غادة سابقًا وفي الوقت الحالي.

وحرص الهواري على اختيار صورة نادرة لوالدته بدت فيها غادة عادل بفستان محتشم، مع أكمام طويلة، أما الصورة الثانية فاختارها الابن من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أطلت فيه غادة بفستان مكشوف.

وعلق نجل الفنانة المصرية على الصورتين:" إيه الي حصل يا ماما مع إيموجي يضحك"، لتردّ عليه بوجوه ضاحكة أيضًا وكتبت:"ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء صغيرين". فعلق عبدالله عليها مجددًا:"الزمن غدار يا ماما".

واستغل الجمهور ردّ غادة عادل ليوجهوا لها التساؤلات عن سبب الجرأة المُفاجئة التي ظهرت عليها في مهرجان الجونة، خاصة أنهم لم يتعودوا عليها بهذه الإطلالات، فيما ذهب البعض لتفسير تعليق ابنها عبدالله على إطلالتها بأنه انتقاد غير مباشر، للتغيير الجذري في طريقة لباسها، واتجاهها للفساتين المكشوفة بعد تقدمها في العمر.

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وطالت الفنانة حملة من الانتقادات الكبيرة بعد ظهورها بفستان من اللون الأزرق، مكشوف عند منطقة الصدر خلال عرض فيلم "نورا بتحلم" في مهرجان الجونة، ليقارنها الجمهور بفستان زمليتها رانيا يوسف الذي أثار هو الآخر جدلاً واسعًا بين المتابعين، إلا أن غادة تجاهلت كل الهجوم الذي تعرضت له.

وفي سياق آخر؛ انتهت الفنانة غادة عادل من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" منذ شهرين" بمشاركة كوكبة كبيرة من النجوم في الوسط الفني أبرزهم رانيا يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، سوسن بدر، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وسيكون عرضه خلال الشهر الجاري.