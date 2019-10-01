ريكي مارتن ينتظر طفله الرابع من أمٍ بديلة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن النجم البورتوريكي ريكي مارتن أنّه ينتظر طفله الثاني من زوجه الرسام السوري- السويدي جوان يوسف بمساعدة أم بديلة وذلك بعد تسعة أشهر من استقبال مولودتهما الأولى التي أطلقا عليها تسمية "لوسيا مارتن يوسف".وذلك خلال حفل العشاء السنوي لحملة حقوق الإنسان في العاصمة الأميركية واشنطن.
يشار إلى أن الطفل المنتظر هو الثاني لـ"يوسف" والرابع لـ"مارتن" الذي أصبح والداً لطفلين بمساعدة أم بديلة أيضاً في العام 2008. علماً أنه أشهر مثليته الجنسية في العام 2010
فيما أعلن بشهر أبريل من العام 2016 خطوبته ثم زواجه من الفنان السويدي ذات الأصول السورية من أب كردي وأم أرمنية.
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