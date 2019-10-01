كارلا حداد تنتقل إلى شاشة LDC مع برنامجها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عادت المذيعة كارلا حداد إلى بيتها الإعلامي الأول في المؤسسة اللبنانية للإرسال وهذه المرة مع برنامجها Fi Male الذي عُرِضَ في الربيع الماضي عبر شاشة mtv. حيث بدأ عرضه مساء الأحد على شاشة LDCI، لكنه سيستمر بموعدٍ جديد انطلاقاً من مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة (21:30) بتوقيت بيروت في الحلقة التي انطلق اعلانها الذي يظهر فيه الممثلان ناظم عيسى وإبنه طوني في لقاءٍ سيتخلله العديد من المواقف المضحكة التي سيتم فيها تبادل الأدوار بين عمل النساء والرجال".

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