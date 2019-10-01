نيكول سابا تُشارك لقطة عفوية لفريق الـ 4cats









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اجتمع شمل مغنيات فريق الفوركاتس(4cats) الذي اشتهر في العشرية الأولى من القرن الجاري وهنّ نيكول سابا، بيرلا شلالا، داليدا رحباني وزينة ليون، بأجواءٍ عفوية غلب عليها طابع الصداقة. ولقد شاركت سابا أجواء اللقاء عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" مرفق بتعليق "Miawww" وهو صوت القطة تعبيراً عن سعادتها باجتماع فريق "القطط الأربعة مجدداً".

الجدير ذكره أن مؤسس فريق القطط الأربعة هو المغنّي والملحن اللبناني غسان الرحباني، لكنه لم يستمر فقط بهذه الوجوه الأربعة. فقد خرجت منه نجمات ودخلت عليه أخريات وكانت إحداهن الفنانة مايا دياب، بالإضافة إلى إلين أورفليان، موريال غانم، كريستين عقل، رين أشقر، نيكول سابا، بيرلا شلالا، ناتالي بركات، رنا ترسيسي، نسرين زريق، جويس أسمر، زينة ليون، رولا بهنام ورايا شماعي.