شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع فنية تنشر حكاية قصة حب النجمة آديل بعد إنفصالها عن سيمون كونيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة العالمية آديل تعيش قصة حب جديدة وذلك بعد أشهر من إعلان انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي والد ابنها الوحيد أنجيلو .

فقد تداولت عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة خبرارتباط آديل البالغة من العمر 31 عام لمغني الراب سكيبتا البالغ من العمر 37 عام .

وحسب موقع " The Sun " أن الثنائي كانا على اتصال منتظم واحتفلت أديل مؤخرا في بعيد ميلاد صديقها الجديد ، فهم يقضون الكثير من الوقت معا، وقال مصدر للموقع أن بعض أصدقاء آديل و سكيبتا يأملون ويتوقعون أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا زوجين رائعين ذات يوم".

وحسب الموقع أن النجمين يضعا أطفالهما علي رأس الأولويات حيث يضعوا في الاعتبار كل تفاصيل حياتهم و الاهتمام بها قبل أي شيء .

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اديل (2)