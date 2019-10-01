شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فرسان الشرق تجسد السيرة الهلالية في عرض مسرحي راقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة فرسان الشرق السيرة الهلالية في عرض مسرحي من تصميم واخراج الدكتور عصام عزت لمدة 3 أيام متتالية على مسرح الجمهورية في الثامنة مساء أيام (الخميس ، الجمعة ، السبت 3 ، 4 ، 5 اكتوبر )

العرض مستلهم من الملحمة الشعبية ابو زيد الهلالى ويبرز دور العلاقات الإنسانية خاصة الاسرية منها فى مساعدة الفرد للتغلب على العثرات ويدورحول الشخصية التراثية المعروفة ابو زيد الهلالى وعشقه لزوجته والمكيدة التى دبرها اخيه للخلاص منه بهدف احتلال مكانته حيث حاول التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التى أدت إلى مصرع العم الشرير على يد الابن ومحاولة الهلالى الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجة لمنع الكارثة .

الجدير بالذكر إن فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً .