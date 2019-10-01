نادية الجندى مع صديقاتها فى الجيم: " صباح الرياضة و النشاط"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة الجماهير نادية الجندى، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور تجمعها مع صديقاتها فى الجيم، وكتبت على الصور قائلة:" صباح الرياضة و النشاط"، و حازت الصور على إعجاب العشرات من متابعيها،
وكان أحدث ظهور لنجمة الجماهير نادية الجندى، فى العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2" ، و يشارك فى بطوله الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
بوست نادية جندى
نادية الجندى مع صديقاتها فى الجيم
نادية الجندى مع صديقاتها فى الجيم
نادية الجندى مع صديقاتها فى الجيم
نادية الجندى مع صديقاتها فى الجيم
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