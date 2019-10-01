شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى حكيم يوجه رسالة للحاسدين: "سيبونا فى حالنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يسعى العالمى حكيم لتقديم أغنيات تحمل رسائل تعبر عن الواقع الاجتماعى ، ولذلك اختار أغنية "سيبونا فى حالنا" ليصورها بطريقة الفيديو كليب لتكون اول الأغنيات المصورة من البومه الجديد الذى من المتوقع أن يصدر خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من تسجيل كافة أغنياته .

الأغنية تم تصويرها فى القاهرة وتدور أحداثها عن الحسد وتركيز الأشخاص مع غيرهم وهو الأمر الذى انتشر بشكل كبير .

"سيبونا فى حالنا"كلمات عصام حجاج والحان تامر حجاج وتوزيع اسلام شيبسى وميدو مزيكا للمنتج الفنى فايز عزيز ومدير التصوير رامى عادل وإخراج مازن نيازي.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين النجم حكيم و شركة فيكتورى لينك الرائدة فى مجال التكنولوجيا الحقوق الرقمية الحصرية وذلك لتوزيع الالبوم الجديد للفنان حكيم بالاضافة الى المحتويات الخاصة به على أشهر وأكبر المنصات الموسيقية فى مصر وجميع أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، ستقوم أيضاً شركة فيكتورى لينك بإتاحة أغانى الألبوم من خلال خدمات القيمة المضافة على جميع شبكات الاتصالات فى مصر و منطقة الشرق الأوسط.

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