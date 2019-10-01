غدا.. محمد صبحي يفتتح مسرحًا جديدًا بمدينة "سما سنبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يفتتح الفنان الكبير محمد صبحي، مساء غد الأربعاء، مسرحًا جديدًا بمدينة سما سنبل للفنون والزهور، ويعلن الخطة المسرحية الجديدة لفرقة "صبحي" خلال الفترة القادمة، والتي يقدم خلالها 4 مسرحيات في إطار مشروع "المسرح للجميع".

ويعلن النجم الكبير خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل الاحتفالية التي يتم الإعداد لها بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء فرقته المسرحية عام 1969.

ويكرم "صبحي" خلال الاحتفالية كل النجوم الذين تخرجوا من مدرسته المسرحية، بكل عناصر العمل المسرحي، من ممثلين، مؤلفين، مصممي ديكور، ملابس، إضاءة، واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا عن عالمنا.

ويتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التي قدمت خلال مشوارالفرقة والتى وصلت لـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجي، توفيق الدقن، جميل راتب، سعاد نصر، محمود القلعاوي، شعبان حسين، وخليل مرسي، ممدوح وافي، وآخرون.