سيمون: دوري في "قيد عائلي" من أكتر الأدوار تعب وألم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة سيمون، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على المجهود الذي بذلته في مسلسل "قيد عائلي"، وعلى ما بذله "عمال المكان" من مجهود.

وكتبت: "أماني في مسلسل قيد عائلي، فعلا من أكتر الأدوار تعب وألم وإنتظار ووقت طويل، بس عارف إيه اللي كان بيهون عليا، لما تبص في عين عمال المكان والمسلسل اللي جايين قبلنا وماشيين بعدنا".

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وتابعت: "تعبانين لنا، ويمكن كوباية شاي وحر، وابتسامة رضا على وشوشهم، فبخجل أشتكي، الحمد لله".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ومن إخراج تامر حمزة.