مؤلف "مصر العظيمة" يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أغنية مجد القاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتهى الفنان السوري مجد القاسم من تسجيل أحدث أغانيه "مصر العظيمة"، من كلمات وألحان صلاح عطية.

وعن كواليس تقديم الأغنية قال صلاح عطية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأت كفكرة خلال حوار مع الفنان مجد القاسم، واستُقِر على ملامحها وكتابتها ولحنها في أربعة أيام فقط، وسُجّلت كاملة يوم الأحد باستديو سونيك بالهرم، تحت إشراف مهندس الصوت محمد الجيار، ومن المقرر طرحها خلال احتفالات نصر أكتوبر".

وتقول كلمات الأغنية:

"مصر الحياة/ مصر التاريخ/ مصر العظيمة/ فيها الرجال زي الجبال/ قوة وعزيمة. يا أيها السادة والكرام/ مصر المحبة والسلام/ على الدوام إلى الأمام/ ولا أي حاجة تهزها/ كبيرة اسمًا والمقام/ فوق أي وصف والكلام أفعال/ وقد القول والكلام تماما/ الله بعزة يعزها. يا أم الهرم والنيل/ يا أم الكرم بدليل/ مالكيش يا غالية بديل/ إنت أم الدنيا مصر. الغريب فيكِ سلطان/ خيرك في كل مكان/عشتِ الوطن دايما/ ما انت ست الكل مصر. تحيا مصر.. تحيا مصر".