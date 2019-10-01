شريف باهر: أستعد لتصوير الجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان شريف باهر، إنه يستعد خلال الفترة القادمة، لتصوير مشاهده الأولى في الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة" .
وأكد "باهر" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا يعلم تحديدا موعد التصوير، خاصة مع انشغال الفنان خالد سرحان حاليا بعرض مسرحية "اللي عليهم العين".
وعن مسلسل "البيت الكبير 3" قال إنه لم يتحدد حتى الآن موعد تصوير المسلسل، نافيا أن يكون التصوير خلال الأيام المقبلة، كما تم تداوله عبر المواقع.
مسلسل "البيت الكبير" بطولة مجدي كامل، لوسي، سوسن بدر، طارق صبري، هادي الجيار، ومن إخراج محمد النقلي.
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