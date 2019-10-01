نادية الجندي في "الجيم" بصحبة صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بصديقاتها في "الجيم". وعلقت: "صباح النشاط والرياضة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "أسرار" بطولة أحمد جمال سعيد، عبير صبري، حسام فارس، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

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