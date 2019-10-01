نجوى كرم تدعو لملك المغرب بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على الوعكة الصحية التي تعرض لها الملك محمد السادس، ملك المغرب.

وكتبت: "جلالة الملك محمد السادس، إن شاء الله ما نسمع عنك إلا الصحة التامة، وترجع بخير لكل شعبك ومحبينك".

وأصيب العاهل المغربي محمد السادس بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي الأحد.

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وجاء في البيان، الذي وزعته "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية في البلاد أن "الطبيب الخاص لمحمد السادس أوصاه بالخلود لفترة راحة".

وأشار البيان إلى أن الوعكة الصحية للعاهل المغربي منعته من السفر إلى فرنسا لحضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.