فقد والدته وأخاه ومنع من الغناء.. محطات في حياة "بهاء سلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل المطرب بهاء سلطان، اليوم أول أكتوبر، بعيد ميلاده الـ47، ويُعد سلطان من أهم مطربي مصر والوطن العربي.

بدايته الفنية كانت عام 1998 من خلال ألبوم "فري مكس 1" بأغنية "أحلف" من كلمات مصطفى كامل، ثم توالت أعماله بعد ذلك.

وتعاون سلطان مع كبار الشعراء والملحنين مثل مصطفى كامل، وبهاء الدين محمد، ومجدي النجار، ونادر عبدالله، ومصطفى مرسي، وخالد الشيباني، وهاني عبدالكريم، ومحمد عاطف، وكبار الملحنين أمثال حسن أبو السعود، رياض الهمشري، حسين محمود، وليد سعد، محمد رحيم، وائل عقيد، أحمد محيي، واحتل مكانة خاصة في قلوب الجماهير، لدرجة أنهم دشنوا هاشتاجا حمل عنوان "بهاء سلطان وحشتنا"، لمناشدته للعودة إلى الساحة الغنائية وتقديم ألبوم غنائي جديد.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات والتصريحات في حياة بهاء سلطان:

1- اسمه: بهاء فتحي عبدالله سُلطان.

2- بكالوريوس تربية موسيقية.

3- اكتشفه المطرب والملحن مصطفى كامل، الذي قدمّه للمنتج نصر محروس، وأنتج له أولى أغنياته "أحلف".

4- في عام 2011 تصدر المركز الأول بين المطربين الأكثر بحثًا على "جوجل".

5- أكثر من أثر فيه هو الموسيقار وعازف الكمان عبده داغر، وتعلم منه الكثير.

6- صرح أن تمثيل الهضبة عمرو دياب للفن المصري شرف لأي زميل.

7- قال عن تامر حسني إنه أقرب أصدقائه في الوسط الفني.

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8- دخل في حالة حزن طويلة تسببت له في أزمة نفسية، بسبب فقدان شقيقه الأكبر ومن بعده والدته.

9- متزوج من خارج الوسط الفني، وله 3 أبناء هم "كاندي" و"كادي" و"أحمد".

10- قال إن عائلته الجديدة استطاعت أن تهون عليه مرارة الفقدان وتخطي حالة الحزن التي عاشها.

11- لديه ألبوم مُسجل منذ عام 2014، ولم يخرج للنور بسبب أزماته مع المنتج نصر محروس.

12- كشف عن أنه حين اعترض على أغنية "يا اللي ماشي"، بسبب أن كلماتها تميل للصوت الأنثوي، رد عليه نصر محروس قائلًا: "ما تغني هو أنت لاقي".

13- قال إن خجله سبب أساسي في غيابه عن الظهور الإعلامي والتلفزيوني.

14- آخر أعماله أغنية "قلبي شايل"، و"لما تبقى الدنيا قاسية" تتر مسلسل "فوق السحاب".

15- أرجع سبب غيابه حاليًا للقضايا القائمة بينه وبين المنتج نصر محروس ومنعه من الغناء.

16- قال إن محروس وضع شروطًا يصعب تنفيذها، أبرزها عقد احتكار مدى الحياة.