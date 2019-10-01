تراند اليوم : فيديو| فنانة كويتية تسخر من "إليسا".. ورد صادم من الجمهور...



سخرت الممثلة أبرار الكويتية من المطربة اللبنانية إليسا عبر فيديو قامت بنشره ظهرت فيه وهي تُقلّد الأخيرة مستخدمة فمها، ما أشعل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر أن ذلك محاولة من جانب "أبرار" لاستغلال مشكلة "إليسا" الأخيرة مع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في محاولة لكسب الجمهور السعودي عن طريق الاستهزاء بنجمة أخرى.

لكن يتقبل الجمهور الفيديو الذي نشرته أبرار؛ ما عرّضها لهجوم كبير وقام الجمهور بشتمها بالإضافة لوصفها بأبشع الأوصاف.

واعتبر البعض أن طريقة أبرار لكسب جماهيرية مرفوضة وغير مقبولة أبدًا، خاصة أنها قد تعدُّ نوعًا من انواع التنمر المرفوض بشكل قاطع.

ولم يصدر أي ردّ من إليسا على هذه السخرية، فيما لم توضح أو تبرر الفنانة الكويتية ما فعلته أو حتى تتقدم باعتذار على الفيديو الذي نشرته.

وأبرار الكويتية هي ممثلة ولدت في 30 أكتوبر 1982، وخريجة "المعهد التطبيقي" قسم فن تجميل وماكياج.

Advertisements

بدايتها كانت في مسلسل "حبل المودة" في عام 2006، لكن الانطلاقة الحقيقة لها بعد مشاركتها في مسلسل "الهدامة"، مع الممثل القطري غازي حسين والممثلة البحرينية هيفاء حسين في عام 2009.

عند دخولها المجال الفني، كانت ترتدي الحجاب، ولكنها في عام 2013 قررت خلعه.

تزوجت 4 مرات، وكانت ثمرة زواجها الأول ابنتيها "ملاك" و"زهراء"، ومن زواجها الثاني أنجبت ابنتيها "آية" و"فاطمة"، ومن زواجها الثالث أنجبت ابنها "يوسف"، ولم تنجب من الزوج الرابع.

وكانت قد انفصلت عن زوجها الرابع في شهر يونيو 2016، وذلك بعد أن وقع بينهما شجار حاد خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتهى بالطلاق بعد أن دفعت له 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار أمريكي).

وردت على منتقدي زيجاتها الكثيرة، بقولها: "لو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت.. لأني زينة قاعدة أتزوج".

كما دافعت عن المطلقات بقولها: "بعض المطلقات يقلن لي أبرار نحن مطلقات ويعيبون علينا. المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلها ويهزئها ويخونها. المطلقة تعيش براحة".