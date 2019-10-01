تراند اليوم : بعد ظهورها بـ "البكيني".. "حلا شيحة" تكشف حقيقة إجراء عملية تجميل...

لا يكاد يمر يوم من دون أن تثير الممثلة المصرية، حلا شيحة الجدل، بعد تراجعها عن الاعتزال وخلع الحجاب العام الماضي.

فبعد يوم من تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بالبكيني على أحد شواطئ مدينة "الجونة" برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، أثارت "حلا" الجدل بصورة تظهر فيها شفاهها منتفخة على غير العادة.

ونشرت حلا صورًا جديدة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة، موجهة الشكر لخبيرة التجميل سالي رشيد.



ونشرت صورها رفقتها وعلقت عليها قائلة: "سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر".

وبدت ملامح "حلا" خلال الصورة متغيرة بشكل كبير، واعتقد البعض أنها أجرت تجميلاً في الشفاه لتكبيرها بهذا الشكل.

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وأثار ذلك تساؤلات بين المتابعين، لتقسم لبعضهم أنها لم تحقن شفاهها بأي شيء، بل المكياج هو ما جعلها تظهر هكذا، كاتبة: "لا خالص والله مش عاملة ده الميك اب".

وكانت "حلا" كشفت مؤخرًا عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها لأن شكلها كان يضايقها في السابق.

وخلال لقائها في برنامج "ET بالعربي"، قالت حلا إنها كانت تريد مرارا أن تقدم على تلك الخطوة والآن تشعر بالارتياح كثيرا.