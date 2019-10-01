تراند اليوم : ظهور فنانة شهيرة بوجه منتفج يكشف عن إصابتها بمرض خطير...



تعرضت الفنانة ميساء مغربي مؤخرًا للانتقادات بعد ظهورها بوجه منتفخ بطريقة مُبالغ فيها في أكثر من مناسبة كان آخرها مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة لصورها التي تنشرها باستمرار على حسابها في إنستغرام، حيث اتهمها الجمهور بالمبالغة بإجراء حقن فيلر لوجها؛ ما غير من ملامحها.

من جانبها، قررت مغربي الرد على هذا الهجوم وتوضيح أسباب انتفاخ وجهها، كاشفة أن حقن الفيلر ليست السبب، وذلك من خلال فيديو يجمعها بطبيبتها التي أوضحت أن سبب انتفاخ وجه مغربي هو احتباس السوائل بجسدها وأنه حالة مرضية تصيب العديد من الأشخاص.

وأوضحت الطبيبة أنها منعت مغربي من إجراء أي عمليات حقن فيلر لوجهها، وأن علاج هذه المشكلة يتم بالمساج.

يُشار إلى أن مغربي كانت كشفت مؤخرًا عن شكل زوجها الذي حرصت على إخفائه لفترة طويلة، والذي أثار موجة من التعليقات بسبب وسامته وجماله العربي بحسب تعليقات الجمهور.

وكانت مغربي كشفت عن زواجها بشكل مفاجئ خلال لقاء صحافي معها عندما ظهرت مُرتديةً خاتم زواج من الألماس 8.7 قيراط ولم تكشف حينها عن هوية العريس أو أي تفاصيل أخُرى مُكتفية بالإعلان عن زواجها بهذه الطريقة.



